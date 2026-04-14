O crime ocorreu na região de Piracicaba; a Polícia Civil investiga se o dedo mutilado da servidora pública foi usado para desbloquear o celular da vítima

A Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos, suspeito de matar a própria mãe, uma servidora pública de 53 anos, em um crime que chocou Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba, nesse fim de semana. O corpo da vítima foi localizado na manhã de sábado, apresentando uma mutilação que chamou a atenção dos investigadores: um dos dedos havia sido arrancado.

A investigação aponta que a residência estava revirada e o aparelho celular da mulher não foi encontrado no local. A principal linha de investigação da Polícia Civil é que o filho suspeito de matar a própria mãe tenha utilizado o dedo da vítima para realizar o desbloqueio biométrico do dispositivo móvel após o homicídio.

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Investigação e prisão no velório

Imagens de sistemas de segurança foram fundamentais para que a polícia refizesse o trajeto do investigado. Segundo os registros, o homem deixou a cena do crime acompanhado de uma mulher, utilizando um táxi para a fuga. A dupla percorreu cidades da região em uma tentativa de despistar as autoridades policiais.

A prisão do indivíduo foi efetuada por equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) durante o velório da vítima. Enquanto o filho permanece detido, a mulher que o acompanhava durante a fuga continua foragida. O caso segue sob investigação para o esclarecimento de novos desdobramentos sobre a motivação do crime.