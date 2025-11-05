Durante patrulhamento na tarde de terça-feira (04), policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Boa Vista, em Rio Claro. A abordagem ocorreu por volta das 16h40, na esquina das avenidas 80 e 82 BV, ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado entrando em uma viela com uma sacola plástica e, durante a revista, foram encontrados 143 microtubos de cocaína, 14 porções de maconha, 11 pedras de crack e embalagens utilizadas para o fracionamento da droga. O homem admitiu que realizava a venda dos entorpecentes e que recebia pagamentos em dinheiro e por Pix.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia, juntamente com o celular e o dinheiro encontrados. O preso foi levado ao plantão policial e permanece à disposição da Justiça.