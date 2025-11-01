Na madrugada de hoje (01), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua 26, no Jardim Panorama, em Rio Claro. No local, os agentes encontraram um homem descontrolado, que havia agredido a irmã e ameaçado outros familiares com facas.
Segundo informações da polícia, o suspeito se exaltou durante uma discussão com a avó e, em seguida, atacou a mãe e a irmã, sendo contido por familiares. A vítima sofreu um corte no braço, mas recusou atendimento médico. O homem foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia, onde continuou proferindo ameaças de morte ao pai. O caso foi registrado como violência doméstica e ameaça, e o suspeito permanece preso no setor carcerário de Rio Claro, à disposição da Justiça.