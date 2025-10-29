Um homem de 33 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (28), suspeito de agredir a própria mãe durante uma briga familiar na Avenida 18 BR, no bairro Chácara Lusa. A vítima, uma mulher de 58 anos, sofreu ferimentos na cabeça e na mão esquerda, relatando ter sido atingida com um pedaço de madeira, que foi encontrado quebrado no local.
O suspeito, que estava acompanhado de familiares, negou as agressões e afirmou que teria esbarrado na mãe de forma acidental. Mesmo assim, os policiais identificaram indícios claros de violência doméstica e deram voz de prisão ao homem, conduzido-o à delegacia para o registro da ocorrência. A autoridade policial confirmou o flagrante e solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi encaminhado ao setor carcerário. A vítima recebeu orientação para realizar exame de corpo de delito.