Um homem foi preso em flagrante nessa terça-feira (16) após agredir a própria irmã, que permanece internada com suspeita de traumatismo craniano. O caso ocorreu em uma residência na região do Jardim Terra Nova, em Rio Claro, onde a vítima foi atingida no rosto, caiu desacordada e precisou ser levada ao hospital para atendimento médico.

Segundo a ocorrência, uma testemunha presenciou a agressão, informação confirmada pelo autor durante o interrogatório. A vítima não pôde ser ouvida pela polícia devido ao estado de saúde. O agressor foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante e encaminhado à carceragem local, enquanto a irmã segue em observação médica.