A Guarda Civil Municipal atendeu, na noite de sábado (01), uma ocorrência de agressão no Centro de Rio Claro. Segundo o registro policial, por volta das 18h45, na esquina da Avenida 11 com a Rua 5, um homem agrediu a ex-esposa na frente da filha de apenas seis anos.

A vítima relatou que havia saído do trabalho como manicure e, ao se deslocar em seu veículo Celta, encontrou o agressor caminhando com a criança no colo. Ao avistá-la, ele dirigiu palavras de baixo calão. Testemunhas relataram que o homem desferiu socos no carro e, em seguida, invadiu o veículo, golpeando-a com tapas e socos. Populares conseguiram intervir, mas o agressor fugiu levando a criança em um Citroën vermelho. Ele foi localizado posteriormente e conduzido à delegacia.

De acordo com a polícia, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e chegou a ameaçar a ex-companheira de morte. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, e aguarda audiência de custódia.