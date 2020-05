A cantora Suelen Ka promete um show de três horas, ao vivo, em prol da Santa Casa de Rio Claro. O objetivo é ajudar na arrecadação para ampliação de 10 novos leitos de UTI para atendimento de pacientes com suspeita ou tratamento de covid-19.

“Temos que nos mobilizar e ajudar, é um momento onde a solidariedade deve ser um imperativo nas nossas ações, quem puder deve ajudar”, comenta.

Suelen Ka prepara um repertório especial com clássicos da MPB e ainda vai contar com participação de inúmeros artistas, alguns inclusive, amigos de palco do The Voice Brasil, programa transmitido pela Rede Globo e que teve a participação da artista em 2018.

Dentre as atrações confirmadas estão Sam Alves – vencedor The Voice Brasil 2013; Tenor Samuel, um dos tenores mais jovens do Brasil; Heleninha Repertório, artista mirim que mora na capital paulista; Renan Valentti, Cadu Duarte, Rê Adegas, o grupo infantil Formiga Balão, Kevin Ndjana, Lais Yasmin, Guilherme Marcheto, O Fugazz e Turi.

A Live com a cantora Suelen Ka será neste sábado, 23 de maio, a partir das 17 horas. O show também será transmitido pela TV Claret, além do canal no youtube @Suelen Ka.