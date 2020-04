Pode comemorar e preparar o coração! Live do Raça Negra confirmada para esta terça-feira (21), às 17h30, no YouTube. Muito Raça Negra pra curtir nessa quarentena. Convide os amigos e use a hashtag #LiveRacaNegra. Acesse o link do canal da live aqui: https://www.youtube.com/user/canaloficialrn.

Desafiar o tempo com suas canções sempre foi uma das principais características do Raça Negra, suas músicas são conhecidas por públicos de todas as faixas etárias e classes sociais. Nos últimos meses, letras da banda têm viralizado na internet entre os mais jovens e também por influenciadores digitais. Com 36 anos de carreira, Luiz Carlos e seus companheiros já provaram ser unanimidade em todos os segmentos musicais.