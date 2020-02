Hoje tem folia com o Bloco da Saudade

Abram alas para o Bloco da Saudade passar! Nesta quinta-feira (20), a partir das 18h, acontece a quinta edição do evento que se tornou popular no carnaval rio-clarense.

Neste ano, o bloco irá homenagear o cantor Gilberto Gil por coincidir a data do desfile (20/02/2020) com o álbum ‘Expresso 2222’ do artista. “A ideia original da homenagem está, sim, relacionada à data de hoje. Além disso, o desfile está intimamente relacionado à faixa-título que fala de um expresso que parte de 2000 e pouco e fala do Cristo concreto”, comentam os organizadores.

Conforme o próprio Gil explicou sobre a composição, um dia, em Londres, anotou num caderno o verso ‘Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bonsucesso pra depois’ – e esse ‘pra depois’ lhe provocou imediatamente uma parada no que fazia.

“Não tive o mínimo ímpeto de continuar nada; decidi deixar aquilo ali como um vinho, num barril de carvalho, pra envelhecer. Só quase um ano mais tarde, já em outra casa, peguei de novo o caderno (onde, além de versos, eu anotava recados telefônicos, bilhetes para Sandra), musiquei o que tinha escrito e, com o violão, fui fazendo o resto”, disse o cantor Gilberto Gil em seu portal.

A concentração do bloco será na Avenida da Saudade, entre as ruas 8 e 9, às 18h. O cortejo sairá às 20h e seguirá ao longo da avenida até a quadra da escola de samba Grasifs – A Voz do Morro. As atrações serão: a banda Astroxé, que trará repertório de Gilberto Gil e mais. Além deles, discotecagem da Djéia (feminino de DJ, invenção do bloco) Dádiva de Ísis, que apresentará um repertório pós-contemporâneo.

“Esperamos que as pessoas boas e festivas estejam lá!

O nosso objetivo, ao longo dos anos, tem sido, em primeiro lugar, divertir-se e proporcionar às pessoas um espaço público, democrático e gratuito de alegria. Além disso, a ideia original era resgatar a tradição de blocos de rua, populares, a fim de escapar às complexidades do Carnaval e fazer algo simples”, destaca a organização do evento.

SERVIÇO

Data: quinta-feira (20)

Horário: concentração às 18h

Local: Avenida da Saudade, entre ruas 8 e 9