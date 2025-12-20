Período favorece mudanças bruscas de comportamento que podem ser prejudiciais. Foto: Freepik

Dezembro é, tradicionalmente, o mês em que os happy hours se multiplicam. Entre confraternizações corporativas, reencontros com amigos e encontros improvisados para “fechar o ano”, a rotina alimentar costuma ser deixada de lado, e os excessos se tornam frequentes. Mesmo com o clima festivo, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo reforça a importância de redobrar a atenção com a alimentação e o consumo de bebidas para evitar complicações de saúde.

Para Márjorie Piedade, médica da rede estadual de saúde, esse período favorece mudanças bruscas de comportamento que podem ser prejudiciais. Entre elas, destaca-se o hábito de pular refeições ao longo do dia para “compensar” o encontro noturno. “Essa prática provoca oscilações glicêmicas, aumenta a fome e, como consequência, leva a exageros alimentares”, explica a especialista.

Segundo a médica, outro erro comum é chegar direto do trabalho, cansado e em jejum, e já iniciar o consumo de álcool. “Beber em jejum acelera a absorção alcoólica e pode causar tontura, mal-estar, queda de pressão e até intoxicação precoce”, alerta.

A combinação de calor, cansaço acumulado e hidratação insuficiente também amplia o risco de mal-estar, especialmente entre pessoas com doenças crônicas, que tendem a apresentar sintomas mais intensos.

Atenção aos sinais do corpo

É importante interromper o consumo e hidratar-se ao perceber sinais como:

Tontura;

Visão turva;

Sudorese fria;

Fala arrastada;

Palpitações;

Náusea persistente.

Condições de saúde que exigem cuidado

Algumas condições demandam atenção especial nos eventos de fim de ano:

Diabetes: variações alimentares e longos períodos sem comer podem desestabilizar a glicemia. O álcool também interfere no metabolismo da glicose e aumenta o risco de mal-estar.

Hipertensão: bebidas alcoólicas e alimentos muito salgados, comuns em celebrações, podem elevar a pressão arterial. Hidratação adequada e moderação são essenciais.

Perda de peso: o ambiente festivo traz diversos estímulos. Respeitar limites pessoais e evitar jejum prolongado ajuda a manter o equilíbrio sem comprometer a convivência social.

Independentemente da condição de saúde, algumas recomendações são universais: evitar álcool em jejum, manter boa hidratação e ficar atento aos sinais de desconforto.

Consumo consciente

“Uma estratégia prática é definir, antes do evento, quais itens realmente valem a pena, seja um prato tradicional, uma sobremesa específica ou uma bebida preferida. Essa escolha consciente evita o consumo automático e preserva o prazer”, orienta.

O que também pode ser adotado para evitar exagero é dar tempo ao corpo para reconhecer a saciedade e fazer pequenas pausas entre as escolhas alimentares. “Manter ingestão regular de água melhora o conforto digestivo, desacelera o consumo alcoólico e favorece a percepção dos limites. São medidas simples, mas eficazes para aproveitar as celebrações com equilíbrio”, finaliza a médica.