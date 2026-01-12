Machas na pele podem ser sinal de hanseníase. Em caso de suspeita, procure uma unidade básica de saúde – Foto: SMS de Mesquita/RJ

Município promove ações educativas e alerta para a importância do diagnóstico precoce da hanseníase em todas as unidades de saúde

As unidades de saúde de Rio Claro terão foco intensificado em orientações a respeito da hanseníase durante a campanha mundial Janeiro Roxo. A iniciativa é voltada a esclarecimentos sobre a doença, seus sintomas e a importância do tratamento adequado.

Os serviços de saúde do município vão desenvolver, durante este mês, rodas de conversa, painéis educativos e orientações em salas de espera. A programação do Janeiro Roxo também inclui palestras e outras atividades de educação em saúde para a população.

Dados da hanseníase em Rio Claro

Os números da hanseníase em Rio Claro são considerados baixos, com sete registros em 2025 e seis em 2024. No entanto, a Fundação Municipal de Saúde alerta para a possibilidade de existirem casos ocultos que ainda precisam ser diagnosticados na cidade.

Segundo o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Marco Aurélio Mestrinel, o objetivo é combater a negligência. O Janeiro Roxo destaca a importância de buscar orientação médica o mais rápido possível em qualquer caso de suspeita da doença.

Sintomas e sinais da doença

Embora a hanseníase se manifeste na pele, ela é primariamente neurológica. Antes do surgimento de manchas, os nervos periféricos podem ser afetados, causando dor, inflamação e perda de força muscular em diversas partes do corpo.

Os principais sintomas da hanseníase incluem dormência ou formigamento em mãos e pés, além de inchaço na face ou orelhas. As manchas na pele podem ser esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas, apresentando perda de sensibilidade térmica e tátil.

Transmissão e tratamento pelo SUS

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias respiratórias por pessoas doentes e sem tratamento. A evolução é lenta, podendo levar de dois a cinco anos para que os primeiros sinais e sintomas se manifestem.

Em Rio Claro, toda suspeita identificada nas redes pública, privada ou filantrópica é encaminhada ao Centro de Especialidade e Apoio Diagnóstico (Cead). O tratamento da hanseníase é realizado exclusivamente pelo SUS, com acompanhamento gratuito até a cura.