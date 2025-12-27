Atual Aeródromo de Rio Claro, localizado na região sul da cidade

Um decreto assinado pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) declarou de utilidade pública uma área rural de quase 940 mil metros quadrados na região da Mata Negra, no Distrito de Ajapi, em Rio Claro, para futuro fins de desapropriação destinada à implantação do Aeródromo de Rio Claro. A medida permite que o município avance no processo de aquisição do terreno, por via administrativa ou judicial, mediante prévia e justa indenização.

O atual Aeródromo de Rio Claro, há mais de 86 anos, é ocupado pelo Aeroclube na região da Rua João Polastri e Avenida Amaral Gurgel. Segundo o decreto, a nova área foi considerada essencial para o interesse público, diante da necessidade de garantir espaço adequado, contínuo e tecnicamente compatível para a instalação de pista de pouso e decolagem, áreas de taxiamento, pátio de aeronaves, hangares, estacionamento, faixa de segurança e demais estruturas auxiliares do aeródromo.

Estudos técnicos preliminares apontaram a viabilidade do local, levando em conta critérios de segurança aeronáutica, obstáculos, ventos predominantes e exigências do Sistema de Aviação Civil. A escolha da área aconteceu em comum acordo com a própria diretoria do Aeroclube, segundo informou a Prefeitura de Rio Claro. A entidade não se manifestou ao JC.

O terreno que deverá ser desapropriado corresponde a parte da Fazenda Santa Maria, com área aproximada de 800 mil metros quadrados, pertencente à empresa Agropecuária OMZ Ltda., localizada às margens da Estrada Municipal RCL 314.

A reportagem apurou que há andamento na publicação de um novo edital para a venda da área atual do Aeródromo – fato aprovado pela Câmara Municipal. A lei consta que o uso do terreno só será viabilizado após a construção e operacionalização do novo espaço para o Aeroclube. Anteriormente, o prefeito Gustavo havia estimado em R$ 400 milhões o valor da área na Avenida Amaral Gurgel.

Aeroporto Regional

A desapropriação faz parte de um plano de transferência do Aeroclube para outro lugar antes mesmo que o futuro Aeroporto Regional saia do papel. O empreendimento foi autorizado pelo Governo Federal, conforme o JC revelou na edição do último sábado (19). Atualmente o projeto executivo está sendo elaborado pela LabTrans e o licenciamento ambiental já está em estágio avançado.