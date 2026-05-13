O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) tem mais de 50 anos de fundação no município de Rio Claro

Reunião discutirá processo de transformação da autarquia em empresa pública. Encontro acontece no auditório do Sest/Senat, o que motivou críticas

A Prefeitura de Rio Claro realiza nesta quinta-feira (14), às 10h, uma audiência pública que vai discutir a criação de uma empresa pública municipal voltada aos serviços de abastecimento e tratamento de água, dentro do contexto da privatização que cria a Daae S/A, aprovada em lei pelos vereadores no ano passado. A proposta, apresentada pela administração do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), dá sequência ao debate já em curso sobre o futuro da gestão hídrica no município.

O encontro acontece no auditório do SEST/SENAT, localizado às margens da Rodovia Washington Luís – fato que já gerou críticas na Câmara Municipal e de movimentos sociais, uma vez que o local é distante e limita a participação popular. Semanas atrás, a Prefeitura realizou uma audiência naquele auditório para os servidores atuais do Daae, o que motivou reclamações por parte do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Rio Claro (Sindmuni).

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A Prefeitura justifica que a escolha do local é a escolha do local foi por “critérios técnicos”. “O auditório é amplo e possui capacidade adequada para receber o público, além de contar com estacionamento, facilitando o acesso e a organização. O espaço tem sediado recentemente eventos relevantes do município”, declarou.

A nova audiência terá como objetivo detalhar o projeto da nova estrutura administrativa e abrir espaço para questionamentos, sugestões e manifestações da sociedade civil. A iniciativa ocorre em meio às discussões recentes sobre modelos de gestão do serviço, que envolvem alternativas como concessão, manutenção do modelo atual e, agora, a constituição de uma empresa pública.

A administração municipal defende que o novo formato pode ampliar a capacidade de investimento e modernização do sistema, enquanto diferentes setores acompanham o tema com atenção, diante dos impactos diretos na tarifa e na qualidade do serviço. Na Câmara Municipal, quando discutido o projeto, vereadores da oposição chegaram a falar sobre riscos de custos elevados no novo modelo. A audiência pública é aberta ao público e interessados em contribuir com o debate.