Atual Aeródromo de Rio Claro, localizado na região sul da cidade

O Governo Federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos, confirmou nessa sexta-feira (19) ao Jornal Cidade a implantação do aeroporto regional de Rio Claro-Piracicaba. O anúncio oficial aconteceu na noite de terça-feira (16) em reunião da pasta que apresentou um ‘pacotão’ de investimentos estimados de R$ 1,8 bilhão para uma estratégia nacional voltada à ampliação, modernização e qualificação da infraestrutura aeroportuária.

A nova carteira pública de projetos aeroportuários é válida para o ciclo 2026/2027. Isto é, deve ser marcado para em breve a assinatura de um termo de compromisso entre a União e os municípios de Rio Claro e Piracicaba para a obra sair do papel. Atualmente, o projeto executivo já está sendo elaborado pelo LabTrans (Laboratório de Transporte e Logística, da Universidade Federal de Santa Catarina).

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a iniciativa do ‘pacotão’ tem como foco o fortalecimento da aviação regional, aumentar a conectividade aérea e o atendimento à crescente demanda do setor, especialmente em regiões com baixa cobertura de transporte aéreo. O plano prevê 34 novos empreendimentos em 31 aeroportos, distribuídos em 16 estados.

O aeroporto regional de Rio Claro-Piracicaba está na frente de ações do plano onde os projetos estão avançados para a execução de obras e equipamentos para 2027. O pacote inclui, além do RC-Pira, obras nos aeroportos regionais de Barra do Corda/MA, Bacabal/MA, Santa Inês/MA, Picos/PI, Ilhéus/BA, Teixeira de Freitas/BA, Varginha/MG, Cascavel/PR, Barra do Garças/MT, Guajará-Mirim/RO, Parintins/AM, Carauari/AM (2 empreendimentos) e Rorainópolis/RR (novo aeroporto). O total desta frente tem investimento estimado em R$ 531 milhões.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a nova carteira reafirma o compromisso do Governo Federal com a integração nacional e o desenvolvimento regional. “Estamos falando de investimentos estruturantes, que ampliam a presença do Estado, geram emprego, fortalecem a economia local e garantem que o transporte aéreo chegue a quem mais precisa. A aviação regional é um vetor estratégico para reduzir desigualdades e integrar o Brasil”, destacou o ministro.