O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista nessa quarta-feira (6) na Rádio Jovem Pan News Rio Claro

Novo corte de gastos começará na Prefeitura. Por mais um ano, horas extras serão proibidas para servidores municipais. Prefeito fala em tomar novas ‘medidas duras’ para conter gastos

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) confirmou nessa quarta-feira (6) que vai renovar o decreto publicado no ano passado que cortou a realização de horas extras pelos funcionários públicos a fim de reduzir os gastos na Prefeitura de Rio Claro. De acordo com ele, em entrevista à Rádio Jovem Pan News, do Grupo JC de Comunicação, os servidores ficarão novamente proibidos de realizar expediente extra sem autorização.

“A gente vai refazer o decreto. Estamos fazendo corte de horas extras, cortamos cargos em comissão, estamos fazendo uma série de ajustes. Primeiro estamos cortando na carne, para depois a gente vir discutir outras ações necessárias para manter a boa ordem na Prefeitura de Rio Claro. O fato é que a gente vive uma situação muito atípica e que demanda uma ação concreta muito dura para que a gente possa, daqui a pouco, estar em condições de ter vida normal”, afirmou o prefeito Gustavo.

No ano passado, o chefe do Poder Executivo havia proibido a realização das horas extras ao funcionalismo público, com exceção às autorizações nos setores de Segurança e Saúde. Este novo corte de gastos no poder público foi tema das reuniões do prefeito com os secretários municipais. Ontem mesmo, na coluna Farol JC, a reportagem repercutiu a informação de que Gustavo alertou ao secretariado sobre dificuldades financeiras na municipalidade.

“Muito provavelmente a gente vai tomar medidas duras de enfrentamento para poder não deixar a coisa sair do controle”, declarou quanto à discussão junto aos secretários na próxima reunião que deve ocorrer dentro de alguns dias. Na reunião desta semana e da semana passada, os integrantes da atual gestão debateram e apresentaram os projetos que pretendem colocar em prática ao longo deste segundo mandato do Governo Gustavo.

Durante a entrevista ao Grupo JC, porém, Gustavo não elencou que outras medidas “duras” virão por aí – apesar de nos bastidores novamente ressurgir o assunto de possível volta de cobranças de taxas, como a da iluminação, pela Prefeitura, ainda que o próprio prefeito já tenha garantido semanas atrás que não voltará a cobrar tal taxa, conforme reportagens do Jornal Cidade.