Novo corte de gastos começará na Prefeitura. Por mais um ano, horas extras serão proibidas para servidores municipais. Prefeito fala em tomar novas ‘medidas duras’ para conter gastos
O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) confirmou nessa quarta-feira (6) que vai renovar o decreto publicado no ano passado que cortou a realização de horas extras pelos funcionários públicos a fim de reduzir os gastos na Prefeitura de Rio Claro. De acordo com ele, em entrevista à Rádio Jovem Pan News, do Grupo JC de Comunicação, os servidores ficarão novamente proibidos de realizar expediente extra sem autorização.
“A gente vai refazer o decreto. Estamos fazendo corte de horas extras, cortamos cargos em comissão, estamos fazendo uma série de ajustes. Primeiro estamos cortando na carne, para depois a gente vir discutir outras ações necessárias para manter a boa ordem na Prefeitura de Rio Claro. O fato é que a gente vive uma situação muito atípica e que demanda uma ação concreta muito dura para que a gente possa, daqui a pouco, estar em condições de ter vida normal”, afirmou o prefeito Gustavo.
No ano passado, o chefe do Poder Executivo havia proibido a realização das horas extras ao funcionalismo público, com exceção às autorizações nos setores de Segurança e Saúde. Este novo corte de gastos no poder público foi tema das reuniões do prefeito com os secretários municipais. Ontem mesmo, na coluna Farol JC, a reportagem repercutiu a informação de que Gustavo alertou ao secretariado sobre dificuldades financeiras na municipalidade.
“Muito provavelmente a gente vai tomar medidas duras de enfrentamento para poder não deixar a coisa sair do controle”, declarou quanto à discussão junto aos secretários na próxima reunião que deve ocorrer dentro de alguns dias. Na reunião desta semana e da semana passada, os integrantes da atual gestão debateram e apresentaram os projetos que pretendem colocar em prática ao longo deste segundo mandato do Governo Gustavo.
Durante a entrevista ao Grupo JC, porém, Gustavo não elencou que outras medidas “duras” virão por aí – apesar de nos bastidores novamente ressurgir o assunto de possível volta de cobranças de taxas, como a da iluminação, pela Prefeitura, ainda que o próprio prefeito já tenha garantido semanas atrás que não voltará a cobrar tal taxa, conforme reportagens do Jornal Cidade.