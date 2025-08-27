Pedro Miguel Pereira, o técnico Thiago Gean e o rio-clarense Guilherme Bossolani

Guilherme Bossolani, atleta de Rio Claro, é campeão do Sub-15 no Circuito Paulista de Vôlei de Praia. Rio-clarense tem dupla com sorocabense

O jovem atleta rio-clarense Guilherme Bossolani foi destaque na segunda etapa do Circuito Paulista de Vôlei de Praia, realizada no último fim de semana (23 e 24), em São Bernardo do Campo. Ao lado do sorocabense Pedro Miguel Pereira, ambos representando a Associação Campineira de Vôlei de Praia (ACVP) e treinados pelo técnico Thiago Gean, a dupla conquistou o título da categoria Sub-15, que estreou nesta temporada.

A competição reuniu 94 duplas de diferentes regiões do Estado e marcou a ampliação do circuito, que além das categorias Sub-17 e Sub-19, passou a incluir os atletas mais jovens, em uma iniciativa da Federação Paulista de Vôlei.

As duplas finalistas da categoria Sub 15 de vôlei de praia. Foto: Divulgação

Além do desempenho no vôlei de praia, Guilherme também se destaca nas quadras. Ele é atleta do Vôlei Renata de Campinas, uma das principais equipes do país, onde disputa o Campeonato Paulista Masculino Sub-15.

O jovem ainda mantém excelente desempenho no circuito da Associação Pró Voleibol (APV), categoria Sub-15, onde atua em dupla com outro atleta, o hortolandense Miguel Ricco, e segue invicto, liderando a competição.

A vitória no Circuito Paulista coloca a dupla Guilherme e Pedro Miguel na liderança da categoria Sub-15 do torneio estadual, marcando a estreia bem-sucedida dos jovens no campeonato.