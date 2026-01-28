Uma denúncia de moradores levou a Guarda Civil a localizar partes de uma motocicleta roubada no bairro Jardim das Palmeiras, em Rio Claro. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira, dia 23, por volta das 19 horas, durante uma ação do grupo de apoio com motocicletas da corporação, após a informação de que um veículo estaria sendo desmontado no interior de uma residência.

No local, o morador, de 43 anos, autorizou a entrada da equipe. Durante a vistoria, os agentes encontraram apenas o quadro, o motor e algumas peças armazenadas em caixas. Após consulta do chassi, foi confirmado que se tratava de uma Honda CG 160 Titan, ano 2023, roubada no município. Questionado, o homem afirmou que o proprietário teria relatado o furto da motocicleta e pedido ajuda para localizá-la. Segundo ele, o veículo foi encontrado no bairro Terra Nova e levado até sua residência, onde a vítima ainda não havia comparecido.

Ainda conforme o relato do averiguado, diante da ausência do proprietário, a motocicleta passou a ser desmontada com a intenção de vender as peças e se desfazer completamente do veículo. Ele admitiu que parte da moto já havia sido desmontada e que o tanque foi vendido por R$ 3 em um ferro-velho. O caso foi registrado como receptação e apreensão de veículo. O homem foi ouvido e liberado, enquanto a investigação segue para o esclarecimento dos fatos.