No sábado (19) por volta das 14 horas, após denúncia, a Guarda Civil juntamente com o fiscal da prefeitura, deslocaram-se para uma chácara localizada no Parque dos Eucaliptos, onde haveria uma festa, chegando no local foi confirmado a denúncia e o organizador da festa foi notificado e orientado para não realização do evento.

Entretanto o mesmo desrespeitando todas as orientações passadas, alugou um novo espaço pelo bairro Nova Rio Claro. Onde após nova denúncia as viaturas da Guarda Civil com as equipes do Canil, GAM, 091,412, juntamente com o fiscal da prefeitura, deslocaram até o local onde foi constato um evento sem autorização com música ao vivo.

Em desacordo com o Decreto Municipal 11.910/2020 e sem as observâncias das recomendações da Fundação Municipal de Saúde quanto a pandemia da COVID -19, foi observado que pelo local havia venda de bebidas e cobranças para adentrar no espaço. Diante dos fatos o organizador do evento foi notificado e a atividade foi encerrada.

Em virtudes dos fatos, ocorreu crime de desobediência, pois descumpriu uma ordem legal e o organizador foi apresentado ao plantão policial para as devidas.