Kalu e os Bambas estarão agitando o tradicional baile que começa a partir das 19h30 no GG – Rua 2, número 941, no Centro

Kalu e os Bambas e grupo dos Seresteiros agitam a noite com muita música boa!

O Grupo Ginástico Rio Claro recebe na noite desta sexta-feira (21), a partir das 19h30, um de seus mais tradicionais eventos quando o assunto é carnaval na Capital da Alegria: o Baile do Branco e Preto.

Além da animação do público presente, que por si só transforma o ambiente em um grande espetáculo, subirão ao palco aclamados artistas da cidade, com o melhor do samba e muita música de qualidade. Kalu e os Bambas prometem agitar os foliões com muita alegria, peça chave em qualquer apresentação do grupo. Os Seresteiros de Rio Claro também marcarão presença no evento, com o que há de melhor quando o assunto é seresta!

Banda dos Seresteiros se apresenta no baile do GG

Para João Zaine, presidente do Grupo Ginástico, a expectativa é grande.

“É um evento histórico, tradicional do Ginástico, o Baile do Branco e Preto sempre abriu o carnaval e é uma felicidade celebrarmos este ano novamente com esta festa. O nome da festa se dá por conta das cores do clube, que são branca e preta”, explica.

Sócios não pagam e para não sócios, o valor é de R$30,00. As mesas estão custando o mesmo valor. Pessoas com mais de 60 anos não pagam, basta comprovar a idade na portaria, antes de entrar no evento.