Grupo Boka Loka apresentará sucessos neste sábado (23)

Quadra fica na Avenida 9, no Centro; entrada free até às 22h, com nome na lista

Acontece neste sábado (23), a partir das 20h, na quadra da escola de samba Samuca, localizada na Avenida 9, 1.200, no Centro da cidade, mais um show para lá de animado. Desta vez, as portas da quadra serão abertas para um dos grupos mais badalados do pagode nacional, o Boka Loka.

A noite também contará com a presença de grupos de pagode da cidade, como o União de Amigos, Júlio Neri e Banda e DJ nos intervalos. O espaço será organizado para que todos os presentes possam curtir ao máximo a festa, com uma roda de samba no estilo 360°.

INGRESSO VIP

Para entrar na faixa, ou seja, sem pagar ingresso, é preciso enviar o nome para ser colocado na lista VIP, diretamente para o número (19) 99797-5218. A entrada gratuita acontece somente até às 22h, após o horário os ingressos serão vendidos diretamente na portaria da quadra.

Para quem quer curtir um “open bar”, a organização está vendendo um camarote especial. O valor do primeiro lote é de R$100,00 e contempla chopp, vodka, energético, refrigerante e água. A venda acontece pelo PIX (19) 99797-5218, diretamente com Rodrigo.