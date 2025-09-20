Gravação do DVD Seresta do Matheuzinho acontece neste sábado em Rio Claro

Matheuzinho Cantor realiza em Rio Claro a gravação do DVD Seresta do Matheuzinho, marco em sua trajetória musical

Neste sábado (20), será realizada a gravação do DVD do artista conhecido como Matheuzinho Cantor. Natural de Coremas, na Paraíba, ele mudou-se para São Paulo aos 18 anos para seguir o sonho de construir carreira na música e, desde então, acumula mais de sete anos de apresentações em todo o estado.

O projeto recebe o título “Seresta do Matheuzinho” e terá início às 17h00, em um salão de eventos no bairro Jardim Novo Wenzel. O repertório contará com nove regravações de grandes sucessos da música sertaneja e nordestina, interpretados em formato de seresta, além da participação especial de Murilo Marques, seu ex-companheiro de dupla, Jotinha e Luizão.

O evento será fechado para convidados e contará com estrutura completa de filmagem, iluminação e banda ao vivo. A proposta do cantor é consolidar sua trajetória, conquistar maior projeção e alcançar repercussão nacional com algumas de suas canções. Entre suas obras já lançadas, destaca-se “Chama as meninas”, que ultrapassa 60 mil visualizações e, somando todas as plataformas, já alcançou cerca de 500 mil acessos.

A produção musical do DVD está a cargo de Léo Mix, renomado produtor de São Paulo que assina trabalhos para nomes como Matogrosso e Mathias, Leonardo e Bruno e Marrone. A produção visual foi desenvolvida por Emerson Gilliard, enquanto a produção de vídeo e cinematográfica, bem como a gravação, serão realizadas por Nego Drune. A produção artística é assinada por Júlio Iamondi.

O lançamento das primeiras faixas do álbum está previsto para o início de novembro.