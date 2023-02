A mais antiga escola de samba de Rio Claro, Grasifs, Voz do Morro foi fundada em 1956. A agremiação é a campeã atual do carnaval rio-clarense, com o título do último ano de 2016.

A mais antiga escola de samba de Rio Claro, Grasifs, Voz do Morro foi fundada em 1956. A agremiação é a campeã atual do carnaval rio-clarense, com o título do último ano de 2016. “Quem foi celebridade é tradição nessa cidade”: um tema feito pelo departamento artístico onde todos os diretores sentaram e chegaram à conclusão que seria o melhor tema para poder mexer com as famílias rio-clarenses. A escola irá contar um pouquinho da trajetória do mestre Dadá que por muitos anos comandou a bateria da Grasifs.

O samba foi escrito por Aparecido Felisbino “Cidão” com colaboração do presidente Edison Luiz de Souza. “É um samba que a gente já tinha ideia de colocar desde o final da década de 80 e não foi possível e agora nós estamos retomando esse tema e vamos apresentar na avenida para mostrar o que a Grasifs tem”, comenta. Serão 300 integrantes na Passarela do Samba, com nove alas e três alegorias, além de 70 ritmistas.

Para 2023 confeccionaram as próprias fantasias, estão indo para a avenida com alas divididas em três partes: a primeira mostrando os antigos carnavais, a segunda parte exibindo as celebridades de Rio Claro e a terceira e última parte demonstrando a resistência de um povo negro. A escola vem com comissão de frente, ala das crianças, dois carros, um abre alas e um tripé.