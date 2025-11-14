O Juventus, dono da melhor campanha na fase classificatória, com 23 pontos (foto: divulgação organização)

Acontece no domingo (16), a partir da 9h, no Distrital Dinho Salomão, no Jardim das Palmeiras, a segunda e decisiva partida das finais da Copa Tradição de Futebol Amador. O CA Juventus levou a melhor no jogo de ida, ocorrido dia 9/11 no Distrital do Cidade Nova, vencendo por 2×0; gols de Guilherme e Lacraia; e joga até pelo resultado adverso de 1×0. Se o Cidade Nova devolver o placar, a decisão será nos penaltis.

O Cidade Nova, mandante da primeira partida, totalizou 22 pontos na fase classificatória e chega à final após acirrada disputa com Vasco da Gama, em que avançou no placar agregado em dois jogos: 2×1. O Juventus, dono da melhor campanha na fase classificatória, com 23 pontos, avançou com dupla vitória sobre o Unidos, totalizando 7×1 no agregado. Os times prometem muita disputa pelo título, visto que os jogos entre ambos na fase classificatória foram equilibrados, assim como a primeira partida da final.

Após a disputa, será entregue premiação para o campeão, vice e terceiro colocado, artilheiro e goleiro menos vazado; além de homenagens a Geraldo Arasso, que dá nome ao troféu e ao ex presidente do Unidos, Junior, in memoriam, que lutou muito para a realização do campeonato.

A Copa Tradição é um torneio realizado em conjunto com os clubes tradicionais de nosso futebol amador, a saber: AA Santana, CA Juventus, EC Vasco da Gama, Cidade Nova FC, IX de Julho FC e Unidos EC. A Comissão Organizadora convida a todos os esportistas rioclarense a prestigiar o evento, assim como novidades para a próxima edição do campeonato.