O tempo segue seco em Rio Claro, com um sistema de alta pressão atuando sobre a região e mantendo o clima sem qualquer previsão de chuva. Até o fim de semana, não há perspectivas de mudança, o que preocupa, já que, durante todo o inverno, a cidade registrou apenas 25 milímetros de precipitação. A 12 dias do término da estação, a expectativa era de 110,7 milímetros; caso não ocorram chuvas, este será o inverno mais seco desde 1994, ano em que a estação meteorológica começou a funcionar.

Mesmo com eventuais precipitações, a reposição de água nos lençóis freáticos e nas nascentes dos rios tende a ser lenta, com normalização prevista apenas para o final do ano. Hoje (10), a mínima registrada foi de 10,4 °C e a máxima deve chegar a 32 °C, mantendo a amplitude térmica que preocupa.

Dados da Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/UNESP) e prefeitura municipal de Rio Claro.