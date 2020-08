GOVERNO DO ESTADO DE SP

O Governo de São Paulo confirmou na sexta-feira (14) o pagamento da quinta parcela do programa Merenda em Casa. Mais de 770 mil estudantes recebem novamente o subsídio no valor de R$ 55 reais para a compra de alimentos.

O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo Governo de São Paulo. No total, durante os cinco meses em que as aulas na rede estadual permaneceram suspensas, o Governo investiu R$ 188 milhões para o pagamento desse benefício.

A exemplo dos meses anteriores, o pagamento é feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em qualquer smartphone. Os beneficiários que já receberam o subsídio nos meses anteriores, e portanto, fizeram cadastro e validaram a identidade, não precisam repetir o trâmite, pois o pagamento cai automaticamente.

“Ao pagar a quinta parcela do programa, mantemos nosso compromisso e dar assistência às famílias mais vulneráveis neste período tão complicado que enfrentamos. Além de cuidar da aprendizagem é fundamental que a gente também olhe para esse tipo de dificuldade”, afirma o Secretário da Educação Rossieli Soares.

Como funciona

– Para ter acesso ao benefício não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24 Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional;

– Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital.