Os prefeitos Gustavo Perissinotto, de Rio Claro, e Helinho Zanatta, de Piracicaba, participaram nesta quarta-feira (3), em Brasília, da assinatura da ordem de serviço para que seja iniciada a elaboração do projeto executivo do aeroporto. A construção de um aeroporto regional para atender os municípios de Rio Claro e Piracicaba nunca chegou a uma fase tão avançada como a vivenciada atualmente.

“É um ato histórico para nossa região. Rio Claro trabalhou muito pela construção deste aeroporto e, agora, com a parceria com Piracicaba temos a satisfação de participar de mais esta importante etapa para que este sonho se concretize”, afirma o prefeito Gustavo.

A reunião em Brasília foi realizada no Ministério de Portos e Aeroportos, com o ministro Silvio Costa Filho, que assinou a ordem de serviço, e a presença do Deputado Federal João Cury.

No mês de setembro, técnicos do LabTrans – Laboratório de Transporte e Logística, da Universidade Federal de Santa Catarina, estarão em área ao lado da rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba, escolhida como local para a construção do aeroporto. Técnicos do LabTrans, que gerenciaram os estudos que definiram a melhor localização para o aeroporto regional, farão agora o projeto executivo, com prazo de um ano para conclusão.