A frota total no estado de São Paulo é de aproximadamente 30,1 milhões de veículos. Foto: Divulgação/Agência SP

Com o início do calendário de pagamentos, criminosos criam sites falsos e boletos falsificados para aplicar golpes do IPVA 2026 em proprietários de veículos

Com o início do calendário de pagamento do IPVA 2026 em diversos estados brasileiros, cresce a preocupação com a evolução das fraudes cibernéticas. Autoridades e especialistas em segurança digital alertam para técnicas sofisticadas que visam proprietários de veículos em todo o país.

Os criminosos utilizam engenharia social, mensagens com links maliciosos e domínios falsificados. Além disso, prometem descontos inexistentes para atrair contribuintes e desviar recursos financeiros por meio de sistemas de pagamento eletrônico.

Principais métodos das fraudes do IPVA

Os criminosos utilizam diferentes métodos para aplicar as fraudes relacionadas ao IPVA. Um dos mais comuns é o envio de mensagens de texto (SMS) com links para sites fraudulentos. Essas páginas imitam portais oficiais para capturar dados pessoais e financeiros das vítimas.

Outra tática frequente é a criação de sites dublês. Estas páginas possuem aparência quase idêntica aos portais das Secretarias da Fazenda ou dos Detrans. Com URLs e design muito similares aos originais, os sites falsos dificultam a identificação do golpe pelo usuário comum.

Falsas promessas de descontos e boletos

O envio de e-mails persuasivos também faz parte da estratégia para aplicar o golpe do IPVA 2026. As mensagens prometem descontos significativos e utilizam valores de fontes legítimas para passar autenticidade. Ao clicar no link, a vítima é levada a um site que gera um QR code para pagamento via Pix destinado a contas de criminosos.

Além disso, há a oferta de boletos falsos. Enviados por e-mail ou outros meios digitais, esses documentos direcionam o pagamento para destinatários ilícitos. Isso causa prejuízo financeiro direto ao cidadão, que continua com o débito em aberto junto ao Estado.

Orientações para o pagamento seguro do IPVA 2026

Para evitar cair nas fraudes do IPVA, o contribuinte deve acessar exclusivamente os canais oficiais das Secretarias da Fazenda ou dos Detrans. É fundamental emitir guias de pagamento e gerar QR codes diretamente nestes portais institucionais.

A recomendação é nunca clicar em links recebidos por SMS, e-mail ou redes sociais. Verifique sempre a URL do site e a presença de certificados de segurança, como o ícone do cadeado. Desconfie de qualquer desconto que fuja dos parâmetros oficiais estabelecidos pelas normas estaduais.