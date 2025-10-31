Golpes e fraudes continuam acontecendo em Rio Claro, deixando novas vítimas e prejuízos significativos. Nos últimos dias, diversos moradores foram enganados por criminosos que se passam por advogados, gerentes bancários e assessores de renegociação de dívidas.

Uma senhora de 67 anos, residente no Jardim Signal, caiu em um golpe aplicado por um falso advogado, resultando em um prejuízo de quase 29 mil reais. A fraude começou com uma ligação fraudulenta, na qual o criminoso se passou por advogado e enviou um documento falso sobre um suposto processo, convencendo a vítima a fornecer informações sigilosas de suas contas. Sem desconfiar, ela seguiu todas as instruções, e pouco depois foi realizado um empréstimo de 29 mil reais, parcelado em 24 vezes, em seu nome, sem seu conhecimento. O golpe só foi descoberto quando a primeira parcela começou a ser descontada e, ao procurar o banco, constatou-se que os criminosos haviam criado uma nova conta em seu nome. O caso já está sendo investigado pela polícia.

No Jardim Donangela, uma moradora de 65 anos teve os cartões bancários furtados e usados em compras fraudulentas, totalizando cerca de 382 reais. Após perceber a fraude, os cartões foram bloqueados e a vítima registrou boletim de ocorrência.

No Cidade Jardim, uma idosa de 80 anos foi enganada por uma falsa gerente bancária, sofrendo um prejuízo aproximado de 80 mil reais. A criminosa entrou em contato por telefone, alegando transações suspeitas, e convenceu a vítima a repassar dados sigilosos e realizar operações. Posteriormente, foi descoberto um empréstimo de 50 mil reais feito em seu nome, seguido de transferências que elevaram o prejuízo total. O caso está sob investigação.

No bairro Mãe Preta, um morador teve cinco mil reais retirados de sua conta após ser enganado por um golpista que se passou por funcionário de banco, solicitando a chave de segurança via aplicativo de mensagens. A polícia alerta que instituições financeiras nunca pedem senhas ou chaves de segurança por aplicativos e recomenda contato apenas pelos canais oficiais.

No Jardim Centenário, um senhor de 67 anos foi vítima de criminosos que se passaram por assessores de renegociação de dívidas, obtendo dados pessoais e biométricos, e realizaram empréstimos e transferências via Pix, causando um prejuízo de 2.200 reais. A vítima bloqueou suas contas e registrou boletim de ocorrência, e o caso está sendo investigado.