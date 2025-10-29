OAB Rio Claro, localizada na Avenida 7, 466, no Centro

Vítima do Recanto Paraíso caiu em armadilha de golpista que usou processo judicial real como isca. OAB dá dicas para evitar esse tipo de crime

Mais um caso do chamado golpe do falso advogado foi registrado em Rio Claro. Uma moradora do Recanto Paraíso registrou ocorrência na Polícia Civil informando que no último dia 16 recebeu mensagens de um número desconhecido, onde um homem se identificava como seu advogado. O golpista informou que o processo judicial movido pela mulher havia recebido decisão favorável da Justiça, mas que para receber os valores devidos a vítima deveria pagar taxas referentes a certidões fiscais e negativas de débitos.

Acreditando que se tratava do advogado que contratou par a mover o processo, a mulher fez dois pagamentos via Pix, somando R$ 4.988,00. Mais tarde, ao entrar em contato com o escritório do verdadeiro advogado, percebeu que foi vítima de golpe.

Outras ocorrências desse tipo de golpe já foram registradas em Rio Claro e região. A diretoria da Ordem dos Advogados-OAB de Rio Claro já divulgou alertas sobre a ação dos golpistas que se passam por advogados. Segundo a presidente, Ana Paula Copriva, os clientes precisam se certificar da veracidade do contato, buscando atendimento presencial ou chamada de vídeo com seu advogado. Outra medida preventiva, ainda no momento da contratação do profissional, é já combinar quais serão os canais de comunicação. “Não acreditem em qualquer informação que possa ser passada sem que vocês possam confirmar ou verificar. Os bandidos criam uma sensação de urgência, dizem que se a pessoa não depositar o dinheiro vai perder o benefício. Não façam nenhum depósito sem obter antes as confirmações”. A OAB -SP disponibiliza uma cartilha de prevenção aos golpes no site www.oabsp.org.br.