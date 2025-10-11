No boletim policial deste sábado (11), destaque para a prisão de um casal detido na sexta-feira (10) em Rio Claro ao tentar realizar saque de mais de R$ 100 mil numa agência bancária no Centro. Em Torrinha, homem morreu após confronto com o Baep durante cumprimento de mandado de prisão.

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Segurança:

Radar é instalado na Rua 14, próximo da Avenida 40

Dupla de golpistas é presa pela Polícia Civil de RC em agência bancária

Polícia descobre fábrica de bebidas com metanol em SP após morte por intoxicação