O projeto Girando Arte, da produtora DWR, está chegando a Rio Claro com os já consagrados espetáculos da trupe circense Tholl e do grupo Os Gaudérios. A apresentação única será realizada nesta quinta-feira (17), às 20h, no ginásio do Sesi. A entrada é franca. É necessário fazer a confirmação de presença pela plataforma online sympla.com.br e imprimir o ingresso que precisa ser apresentado no dia do espetáculo.

No ano em que são comemorados os 20 anos do espetáculo “Tholl, Imagem e Sonho”, a expectativa é continuar encantando e emocionando espectadores nos palcos do Brasil e exterior. A estreia desta primeira montagem do Tholl foi em novembro de 2002.

O grupo tem origem na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e já se apresentou em mais de 50 cidades para um público de aproximadamente 2 milhões de pessoas. “Tholl, Imagem e Sonho” é um espetáculo que, por onde passa, arrebata corações, ganha novos fãs e desperta, em especial nos jovens, o gosto pela arte circense. Os artistas usam roupagem moderna e arrojada para a arte circense, sendo por isso denominado de “novo circo”, com perucas estilizadas e figurinos de luxo com toque de modernidade, além de iluminação sofisticada e alinhada à dança coreografada, música vibrante e marcada.

O grupo incentiva a plateia para que faça sua própria leitura, de forma simples e sincera, transportando-a a um mundo de sonho e fantasias. São 75 minutos de alegria e muita magia!

Já Os Gaudérios Grupo Cultural de Artes Nativas, mostrando a música e dança e tendo o rico folclore rio-grandense como inspiração artística, enxerga no Girando Arte a oportunidade de levar ao público de outros estados as raízes da cultura gaúcha.

O espetáculo é baseado em danças estilizadas, sem descaracterizar o folclore e com o objetivo de perpetuar a cultura do Rio Grande do Sul por meio de participações em diversos eventos pelo país e exterior. “Estamos há 45 anos proporcionando a convivência, respeito e disciplina com nossa história, gerando trabalho e fomento ao tradicionalismo”, diz o coordenador do grupo, Marcelo Menezes.

O projeto Girando Arte é promovido pela DWR Produções Culturais, com patrocínio do ICRH, braço social do Grupo Tigre, e realização por meio da Lei de Incentivo à Cultura com apoio do Sesi, Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Cultura, e governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.