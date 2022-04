Na noite da última terça-feira (19), por volta das 23:45 h, a Patrulha Rural da Guarda Civil efetuava patrulhamento pela Av. 11, na região do Campo do Coxo, na zona rural do município de Rio Claro quando de deparou com o uma van transitando no contra fluxo da estrada, o qual ao perceber a presença da viatura aumentou a velocidade do veículo.

Suspeitando da atitude do condutor, os GCMs deram sinal de parada ao mesmo, porém este desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade.

Diante da atitude do condutor, a equipe informou a rede de rádio e iniciou o acompanhamento do veículo, que segui no sentido Jardim Nova Rio Claro, onde foi cercado pelas viaturas da GCM.

O condutor, acompanhado de mais dois ocupantes abandonaram o veículo ainda em movimento e se evadiram para uma área de mata, enquanto a van desgovernada caiu no leito do Rio Corumbataí.

Os Guardas verificaram o interior da van e localizaram duas novilhas vivas e amarradas, uma branca e a outra marrom, e dois quartos bovinos traseiros.

As viaturas da GCM fizeram uma busca nas proximidades e um dos ocupantes da van foi localizado quando estava pegando carona em um outro veículo.

As partes envolvidas, bem como os veículos, os animais e o material foram conduzidos ao Plantão Policial e apresentados à autoridade, que ratificou a prisão em flagrante do indivíduo que havia fugido, encaminhando-o ao setor carcerário. A van foi apreendida.

Perante a autoridade, o autor do furto confirmou que mais dois colegas haviam participado e que o delito foi praticado em um sítio em Ipeúna, porém não sabia precisar o local exato.

Os Guardas solicitaram a presença de representantes do Departamento de Proteção Animal para verificar os estado de saúde das novilhas, bem como de representante da Vigilância Sanitária para verificar as condições da carne apreendida. Como não houve a presença de nenhum servidor desses órgãos, os animais resgatados foram levados ao Centro de Controle de Zoonoses de Rio Claro, para que possam ser entregues ao proprietário, enquanto a carne foi descartada no Aterro Sanitário, tendo em vista que havia permanecido sob a água do Rio Corumbataí, cujo local próximo aquela região é realizado o tratamento de esgoto.

A autoridade liberou o veículo e os ocupantes que deram carona ao indivíduo que havia se evadido da abordagem.