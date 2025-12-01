Coreto no Jardim Público de Rio Claro

Evento organizado pela Prefeitura e Acirc terá comércio de artesanato e alimentos das 9h às 22h, além de programação musical no coreto

A partir da próxima quinta-feira (4), o Jardim Público de Rio Claro receberá grande movimentação de pessoas no entorno do coreto com as atividades do Natal Azul, organizado em parceria da prefeitura e Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc).

No início desta semana, a Secretaria Municipal de Planejamento realizou o sorteio dos espaços que serão ocupados por ambulantes que farão a comercialização de artesanato e alimentos em barracas montadas na praça. “A população terá muitas opções no cardápio gastronômico e também poderá ver e comprar artesanato de nossas empreendedoras”, afirma o secretário de Planejamento, Bruno Oliveira.

Além das barracas, o Jardim Público também receberá trailers exclusivos para a venda de alimentação. As vendas serão feitas das 9 às 22 horas de segunda a sexta-feira, com horários especiais nos sábados, domingos e feriados. O grupo Empreendedoras em Ação estará em 26 barracas.

A Acirc organizou uma programação com shows musicais de bandas e artistas rio-clarenses, que serão realizados no coreto a partir da semana que vem. Às quintas e sextas-feiras as apresentações começam às 18 horas, e aos sábados são a partir do meio-dia. “O objetivo é fortalecer o comércio local, estimulando as vendas e o movimento nas lojas durante o período de fim de ano”, destaca Nilson Nicoletti, presidente da Acirc.