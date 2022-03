Em jogo disputado na tarde de hoje (9) no estádio Augusto Schmidt Filho o Rio Claro FC recebeu o Audax e venceu por 1 a 0.

Com o resultado o Galo Azul chega aos 20 pontos se fixa no grupo dos oito time que avançam ao mata-mata e o time de Osasco com 10 fica perto do rebaixamento.

A partida começou com o time visitante arriscado o chute de fora da área e obrigando o goleiro Vitor Golas a praticar boa defesa. O Azulão respondeu aos 10 minutos na mesma moeda com chute e Thiago que foi bem defendido pelo goleiro Jeferson.

Aos 19 minutos o time de Osasco desperdiçou uma grande oportunidade. Sorriso saiu de frente para o gol, chutou forte e rasteiro, mas Vitor Golas com as pontas dos dedos fez grande defesa.

No segundo tempo a partida ficou com mais velocidade com as equipes tentando chegar ao primeiro gol, mas com poucas finalizações. Até que aos 21 minutos a defesa do Audax saiu jogando errando, Thiago dominou deixou para trás dois adversários e na entrada da grande área chutou forte abrindo o placar para o Azulão.

A partir daí o Galo Azul se defendeu com tranquilidade e pouco foi ameaçado pelo adversário. Com segurança a equipe administrou a vitória e comemorou a terceira vitória seguida no Paulistão A-2.