A abertura dos portões das escolas acontecerá às 12h00; provas começam às 13h00 (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Fuvest realiza neste domingo (14) e na segunda-feira (15) as provas da segunda fase do Vestibular 2026 em 22 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral, incluindo a capital paulista. Ao todo, 30.787 candidatos aprovados na primeira fase farão as provas em 680 salas distribuídas em 36 escolas.

A abertura dos portões ocorrerá às 12h00, com fechamento pontualmente às 13h00, horário em que se inicia a aplicação das provas. Em cada um dos dias, os vestibulandos terão até quatro horas para responder às questões.

No primeiro dia, os candidatos enfrentarão dez questões discursivas de Língua Portuguesa, que abrangem interpretação de textos, gramática e literatura, com base na lista obrigatória de obras, além da redação. Neste ano, será possível escolher entre duas propostas de redação: uma dissertativo-argumentativa ou outra de gênero distinto, que será apresentado no momento da prova. Ambas terão como base uma única coletânea de textos, sendo obrigatório indicar na folha de redação a proposta escolhida.

No segundo dia, a prova será composta por 12 questões discursivas relacionadas a duas, três ou quatro disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida. Para cursos da área de exatas, por exemplo, podem ser cobrados conteúdos de matemática, física e química; para biológicas, biologia e química; e, para humanas, história e geografia.

Uma regra eliminatória permanece válida: será excluído o candidato que obtiver nota zero na redação ou que errar todas as questões de qualquer um dos dois dias de prova. De acordo com o diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, a segunda fase avalia a capacidade do candidato de articular informações e conhecimentos nas disciplinas mais diretamente relacionadas ao curso pretendido, além da Língua Portuguesa, que é obrigatória para todos.

Para a realização das provas, é obrigatório apresentar documento de identificação, em formato físico ou digital, e caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente. Também é permitida a entrada com garrafa de água, alimentos leves, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, régua transparente e itens médicos previamente autorizados.

Não será permitido o uso de relógio de qualquer tipo, equipamentos eletrônicos como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica ou dispositivos vestíveis, a exemplo de smartwatch e óculos eletrônicos. Também estão proibidos materiais impressos ou para anotações, canetas que não sejam esferográficas ou de cores diferentes de azul ou preta, corretivos, marca-texto, compasso, lápis com tabuada, gorro, boné, chapéu, óculos de sol, protetor auricular, fone de ouvido ou quaisquer outros objetos estranhos à realização da prova.

O calendário do Vestibular Fuvest 2026 prevê ainda a aplicação das provas de competências específicas de Artes Cênicas entre 5 e 9 de janeiro de 2026. A primeira chamada dos aprovados está programada para o dia 23 de janeiro de 2026.