Na prevenção ao coronavírus, a máscara é item obrigatório. Para que todos possam fazer uso desse equipamento de proteção, o Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro está entregando milhares de peças a pessoas mais vulneráveis socialmente. Na segunda-feira (22), 1.100 máscaras foram entregues no Residencial Quirino.

“Estamos atravessando tempos difíceis, e com a solidariedade levamos carinho para as pessoas e principalmente condições para que todos possam usar a máscara, que é um dos cuidados fundamentais para prevenir a transmissão do coronavírus”, destaca Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

O material utilizado para a confecção das máscaras foi adquirido pelo Fundo Social e a produção contou com grande corrente de solidariedade, com a participação de 80 voluntários. Secretaria do Desenvolvimento Social, União de Amigos (Udam), grupo Mais Vida e grupos de terceira idade estão colaborando com o trabalho.

“Essa ajuda é muito importante”, observa o prefeito João Teixeira Junior. “Essas pessoas fazem a diferença em nossa cidade, verdadeiras mãos de anjo que estão nos ajudando a cuidar das pessoas”, acrescenta o prefeito Juninho.

A síndica Marli Luzia de Oliveira agradece o apoio. “Essas máscaras ajudarão as pessoas que moram no Quirino para que todos possam se prevenir”, destaca Marli. Também participaram da entrega a subsíndica Isabel de Oliveira e Denílson Feliciano da Silva, subprefeito do Cervezão.