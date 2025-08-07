Imagem ilustrativa

O tempo segue estável em Rio Claro e em todo o estado de São Paulo, segundo o IPMet. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem expectativa de chuva. As temperaturas permanecem amenas entre a noite e o início da manhã, com elevação durante a tarde e baixos índices de umidade do ar.

Uma nova frente fria avança em direção ao estado e deve atingir a região na sexta-feira (08).

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada nesta quinta-feira (07) foi de 8,4°C, no campus da Unesp. A máxima prevista varia entre 27°C e 29°C.

Os dados são da Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro).