Limpeza nas águas do parque e outras manutenções são cobradas

Moradores de Rio Claro que marcam presença no parque aos finais de semana relataram ao JC como está o local e pediram providências

Quem passou pelo Parque Lago Azul nos últimos dez dias conseguiu observar uma mudança no cenário do local. Uma grande vegetação tomou conta de boa parte da margem do lago e tem chamado bastante a atenção. Peixeis mortos também foram registrados, assim como a presença de lixo.

Usuários do espaço fizeram contato com o JC e encaminharam imagens de como o local encontrava-se no último final de semana. Os solicitantes preferiram manter o anonimato, mas solicitaram medidas de manutenção no local, já que o Lago é utilizado por boa parte dos moradores de Rio Claro e considerado um cartão postal da Cidade Azul. Moradores da região também relataram ao JC a presença de urubus por lá.

Questionada, a Prefeitura Municipal de Rio Claro informou através de nota que “a vegetação nas águas do Lago Azul são algas. A proliferação das algas está relacionada à estiagem, que diminui o volume de água aumentando a concentração de material orgânico, o que favorece a reprodução das algas. As equipes de manutenção do Lago Azul fazem periodicamente a retirada dessa vegetação das águas do lago. O município trabalha em projeto de desassoreamento do lago, que consiste na retirada de areia e material orgânico acumulados no fundo do lago. A quantidade de fezes de pássaros no Lago Azul está relacionada ao aumento da quantidade de aves no local devido ao período de migração das garças. Os serviços de limpeza no parque são feitos diariamente. Há lixeiras no Lago Azul. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos reforça a orientação para que as pessoas não danifiquem os equipamentos do local”.