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Previsão do tempo aponta aproximação de frente fria com chuvas isoladas e temperaturas elevadas nesta quarta-feira

A frente fria em Rio Claro e região altera as condições meteorológicas nesta quarta-feira (22). O dia começa com céu claro a poucas nuvens e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, à aproximação de uma nova frente fria no decorrer do dia, aumenta a nebulosidade e favorece a formação de áreas de chuvas isoladas a partir das regiões oeste e sul do estado. As temperaturas seguem elevadas ao longo do período.

A previsão meteorológica indica que o panorama inicial de tempo firme dá lugar a mudanças graduais nas condições atmosféricas. O avanço do sistema frontal altera a paisagem do céu, com expectativa de precipitações pontuais nas áreas oeste e sul paulistas.

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Temperaturas e variação térmica no estado

Para esta quarta-feira, a temperatura máxima prevista é de 30 °C, enquanto a mínima registrada no estado foi de 11,6 °C. O contraste térmico acompanha a transição climática provocada pela chegada da frente fria.