Estudo da Serasa mostra que 63% da população usou cartão nos últimos 12 meses, com 30% para despesas diárias

O cartão de crédito brasileiros consolidou seu papel como a principal modalidade de crédito utilizada e, cada vez mais, como ferramenta de gestão do orçamento. É o que revela a primeira edição do novo Mapa de Crédito da Serasa, indicando que 63% da população utilizou essa modalidade nos últimos 12 meses, o maior índice entre as linhas de crédito avaliadas.

Além de liderar o acesso ao crédito, o cartão se destaca pela forma de uso. O levantamento aponta que 30% dos consumidores o utilizam para despesas diárias, 29% para compras específicas e 18% para emergências de saúde. Segundo Camila Martins, gerente de Crédito da Serasa, isso mostra que o cartão se tornou parte do planejamento financeiro cotidiano de muitos.

A preferência pelo cartão de crédito brasileiros é explicada pela possibilidade de parcelar compras (41%), facilidade de acesso (37%) e limite pré-aprovado (30%). Esses fatores contribuem para a ampla presença do cartão na rotina financeira dos brasileiros, conforme a pesquisa.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Usos distintos para cada tipo de crédito

Ao comparar as modalidades de crédito, o estudo mostra que os consumidores escolhem produtos diferentes conforme a necessidade. Enquanto o cartão de crédito brasileiros é ligado a despesas correntes, empréstimo pessoal e crédito consignado são mais usados para reorganizar finanças.

As principais motivações para empréstimo pessoal e consignado incluem pagar dívidas (34% e 20%), organizar a vida financeira (22% e 35%) e obter um respiro no orçamento (15% em ambas as modalidades).