Nublado e com nebulosidade

Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, uma frente fria avança pelo litoral paulista e mantém o céu parcialmente nublado a nublado no estado de São Paulo, com áreas de chuva isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. As instabilidades tendem a se intensificar a partir da tarde, especialmente nas regiões nordeste e leste do estado, incluindo a capital e a faixa litorânea. As temperaturas apresentam leve declínio.

No campus da Unesp, no bairro Bela Vista, foram registrados 55,5 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Com esse volume, o acumulado do mês de janeiro chega a 261,8 milímetros, aproximando-se da média climatológica esperada para o período, que é de 289,2 milímetros. A temperatura mínima observada na manhã de hoje (19) foi de 18,9 °C, enquanto a máxima prevista é de 29 °C.

Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.

Mais em Dia a Dia:

Turbidez no Corumbataí faz Daae reduzir fornecimento de água

Janeiro Branco em Rio Claro alerta sobre os perigos da sobrecarga mental

Renovação automática da CNH beneficia mais de 320 mil motoristas