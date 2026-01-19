Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, uma frente fria avança pelo litoral paulista e mantém o céu parcialmente nublado a nublado no estado de São Paulo, com áreas de chuva isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. As instabilidades tendem a se intensificar a partir da tarde, especialmente nas regiões nordeste e leste do estado, incluindo a capital e a faixa litorânea. As temperaturas apresentam leve declínio.

No campus da Unesp, no bairro Bela Vista, foram registrados 55,5 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Com esse volume, o acumulado do mês de janeiro chega a 261,8 milímetros, aproximando-se da média climatológica esperada para o período, que é de 289,2 milímetros. A temperatura mínima observada na manhã de hoje (19) foi de 18,9 °C, enquanto a máxima prevista é de 29 °C.

Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.