Foto: José Cruz/Agência Brasil

Saiba como identificar bombas de combustível seguras com a plataforma do IPEM-SP

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, atingiu um marco importante nesta semana: a plataforma de localização das bombas medidoras antifraudes, certificadas e mais seguras, nos postos de combustíveis no estado de São Paulo, atingiu a marca de 60 mil acessos na página www.ipem.sp.gov.br/bombasegura.

“O número de acessos em pouco tempo demonstra a importância da plataforma como um aliado essencial no combate às fraudes em postos de combustíveis, mostra o interesse da população na localização por informação, garantindo transparência e segurança ao consumidor e a integridade das empresas que cumprem as normas”, comentou Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior, superintendente do Ipem-SP.

Acesse a plataforma

O consumidor pode acessar o site, inserir a cidade e identificará qual posto de combustíveis já tem a nova bomba medidora antifraudes. O painel de postos com bombas certificadas e mais seguras será atualizado constantemente pelo Ipem-SP com informações sobre como identificar o instrumento. O sistema é simples de usar e permite que a localização de bombas antifraude seja facilmente acessada por qualquer pessoa.A ferramenta on-line permitirá que qualquer cidadão, por meio de um mapa digital, encontre postos de combustíveis que utilizam bombas com a chamada “tecnologia antifraude” — dispositivos que impedem alterações indevidas na quantidade de combustível entregue ao consumidor.A fiscalização constante do Ipem-SP tem um papel fundamental na proteção dos consumidores e dos comerciantes que trabalham dentro da legalidade, que podem ser prejudicados por fraudes na medição do combustível. Essas fraudes podem resultar em prejuízos financeiros significativos, especialmente considerando o preço elevado do combustível e a dependência dos motoristas em relação a postos de confiança.