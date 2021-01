Segundo informado para a reportagem do Jornal Cidade pela diretoria do Rio Claro Futebol Clube, a vistoria já foi realizada e a liberação do Schmidtão deve acontecer em breve

A Federação Paulista de Futebol divulgou em seu site oficial a lista dos estádios aptos para as disputas em 2021. Dos 16 times que irão disputar o Paulista da A-2, o Estádio Frederico Dalmaso, do Sertãozinho, o João de Moraes Filho, do Taubaté, o Otacília Patricia Arroyo, do Monte Azul, e o Estádio Augusto Schmidt Filho, do Rio Claro FC, foram interditados em razão do vencimento das exigências técnicas.

De acordo com o site da FPF, o Schmidtão está com os laudos AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, de condições sanitárias e de higiene, de prevenção e combate a incêndio e segurança vencidos. Os de engenharia estão em vigência para 2021.

De acordo com o presidente Dayvid Medeiros, todas as adequações foram feitas e o estádio deve ser liberado.

“As vistorias foram feitas na semana passada e estamos só aguardando eles liberarem. Acredito que na próxima semana esteja tudo certo. Na vistoria foi tudo aprovado, então só estamos esperando os laudos”, explicou o presidente.

Paulistão e A-3

Dos 16 times da elite do futebol paulista, dois tiveram os estádios interditados também por laudos vencidos. O Major Levy Sobrinho, o Limeirão, da Internacional de Limeira, e o Anacleto Campanella, do São Caetano.

Na Série A-3, nove estádios estão vetados. São eles: Fortaleza do Barretos, Osvaldo Scatena do Batatais, Alfredo de Castilho do Noroeste de Bauru, Pedro Marim do Birigui, Ítalo Mário Limongi do Primavera, Gilberto Siqueira Lopes do Linense, Maria Tereza Breda do Olímpia, Tenente Carriço do Penapolense e Nicolau Alayon do Nacional.