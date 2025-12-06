A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela base da série A3 do Campeonato Paulista 2026. A primeira fase do Paulistão A3 começa no dia 25 de janeiro e irá até 21 de março com 15 rodadas sendo disputadas.

O Rio Claro FC estreia fora de casa enfrentando o União Barbarense, atual campeão da A4. A partida acontece no dia 25/01.

O primeiro jogo no Schmidtão em 2026 será contra o Paulista de Jundiaí, no dia 28. Na terceira rodada a equipe vai até Araras enfrentar o União São João, no dia 1/2.

Já pela quarta rodada o Galo Azul recebe o Rio Branco no dia 4/2. Nas duas rodadas seguintes, a equipe viaja para jogar fora contra o Catanduva e a Portuguesa Santista, nos dias 8 e 11 de fevereiro respectivamente.

Já nas partidas seguintes, o time joga em casa, recebendo o Rio Preto no sábado (14) e o Desportivo Brasil no domingo (22).

Pela nona rodada o time de Rio Claro volta a viajar, para enfrentar o Itapirense no dia 25/2. Abrindo o mês de março, o time recebe o EC São Bernardo no Schmidtão. Na mesma semana a equipe viaja para enfrentar o tradicional time do Marília no dia 4/3.

Nos dias 8/3 e 11/3 o Rio Claro FC recebe o Bandeirante e o XV de Jaú. Pela 14ª rodada o time joga fora contra o Francana no dia 15/3 e por fim recebe o União Suzano.no dia 21/3, encerrando a primeira fase da A3 do Paulistão.