SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Federação Paulista de Futebol divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (27), as datas, horários e transmissões das quartas de final do Campeonato Paulista.

São Paulo e Palmeiras entram em campo na quarta-feira (29), enquanto Corinthians e Santos jogam no dia seguinte.

O clube do Morumbi recebe, às 19h de quarta, o Mirassol, com transmissão exclusiva do Premiere. Já o time alviverde enfrenta o Santo André, no Allianz Parque, às 21h30, com transmissão de Globo e SporTV.

Na quinta-feira (30), o Red Bull Bragantino, time de melhor campanha da primeira fase do Paulista, encara no Morumbi o Corinthians, às 19h, com exclusividade para assinantes do Premiere.

O duelo entre Santos e Ponte Preta, que se enfrentam às 21h30, na Vila Belmiro, terá transmissão do SporTV.