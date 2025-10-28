Foto 1: “Juntos Para um Melhor Planeta”; Foto 2: “O Plástico em Contraste com o Verde”

A cidade de Rio Claro terá duas fotos expostas na COP30, que acontece em Belém do Pará no mês de novembro. As imagens concorreram ao concurso “Limpa Brasil 2025” em votação popular e se tornaram finalistas com apoio em massa dos rio-clarenses.

As imagens foram tiradas durante um mutirão que aconteceu no Dia Mundial de Limpeza, no dia 21 de setembro, em Rio Claro. O concurso é idealizado pela Transpetro e Ministério da Cultura. A foto mais votada da Região Sudeste foi “Juntos Para um Melhor Planeta”, tirada por Josy Anna Caetano Vasco Soares Defina e mostra Gui, do “Projeto Guiii”, Raquel Kapp, sua mãe e Yanne Cristina Vasco Soares Defina. A imagem teve 2.345 votos.

A segunda imagem mais votada na Região Sudeste foi “O Plástico em Contraste com o Verde”, feita pela filha de Josy, Yanne Cristina Vasco Soares Defina, e mostra a recolha de lixo, com close em uma garrafa plástica. Esta fotografia recebeu 1.586 votos no concurso.

As fotografias vencedoras foram escolhidas entre mais de 400 inscritas. A exibição iniciará no dia 11 e permanecerá aberta ao público, com entrada franca, até 21 de novembro. A escolha dos finalistas foi conduzida por júri especializado, que avaliou critérios como qualidade técnica, sensibilidade artística e a capacidade de traduzir em imagens o espírito dos mutirões de limpeza realizados em todo o Brasil.

Ambas as fotografias, além do terceiro lugar, com uma imagem de limpeza no Espírito Santo, serão expostas na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, também chamada de COP30. Os três autores das fotografias também serão premiados com um notebook e smartphone (1º lugar), um smartphone (2º lugar) e um tablet (3º lugar).

Para o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, “o Concurso de Fotografia Limpa Brasil 2025, fruto da parceria com o Instituto Limpa Brasil, representa um recorte visual que mostra como a fotografia e a arte podem conversar com a sustentabilidade e a defesa do meio ambiente. Essa iniciativa reflete o compromisso da Transpetro com a sociedade brasileira, apoiando ações que geram conscientização e impacto positivo”, afirma Sérgio Bacci.

Durante a solenidade, será exibida uma mensagem de Heidi Solba, presidente do movimento Let’s Do It World, que coordena globalmente o Dia Mundial da Limpeza. Na ocasião, a Transpetro receberá um certificado pela parceria estratégica com o maior movimento de limpeza e engajamento ambiental do planeta.

“A parceria com a Transpetro fortalece a agenda climática no Brasil, pois amplia o alcance de uma ação que conecta cultura, meio ambiente e participação cidadã. Em um momento em que o mundo enfrenta os efeitos das mudanças climáticas, dar visibilidade a diferentes territórios, por meio da fotografia, é uma forma poderosa de mobilizar. Ter o concurso em destaque na COP30 potencializa essa mensagem, ao levar o olhar dos participantes para um debate global sobre o futuro do planeta”, acredita a diretora executiva do Instituto Limpa Brasil Let’s do It!, Edilainne Pereira.

Exposição expandida

As 15 obras também integrarão uma exposição no histórico Fórum Landi, centro de referência do patrimônio arquitetônico de Belém em processo de restauro e requalificação com patrocínio da Transpetro.

A abertura acontece em 8 de novembro, com a presença do presidente da Transpetro e demais autoridades, seguindo em exibição até 23 de novembro, com entrada franca. Viabilizado por meio de patrocínio da Transpetro, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, o concurso recebeu 459 fotografias válidas, enviadas por fotógrafos não profissionais de todas as regiões do país.

O Sudeste registrou o maior número de imagens, com 167, seguido pelo Nordeste (116) e Norte (82). As cidades com maior participação foram São Paulo (118 inscritos), Belém (44), Salvador (33), Manaus e Fortaleza (24 cada). O perfil dos participantes demonstrou caráter intergeracional, com maior concentração nas faixas etárias de 35 a 44 anos (20,1%) e 45 a 54 anos (19,8%), evidenciando o alcance da iniciativa entre diferentes gerações.

A parceria entre Transpetro e Instituto Limpa Brasil vai além do concurso fotográfico. Em 2025, as duas instituições realizaram ações ambientais em 37 municípios de 20 estados e no Distrito Federal, abrangendo todas as áreas de atuação da companhia. As ativações resultaram no recolhimento de 35,4 toneladas de resíduos sólidos, um recorde nos dois anos de parceria.

A iniciativa envolveu mutirões de limpeza e atividades de educação ambiental, reforçando a economia circular com o encaminhamento de materiais recicláveis para associações de catadores — demonstrando que a conscientização se traduz em ações concretas.