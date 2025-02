Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo para hoje (28) até quarta-feira (5) indica que Rio Claro e toda a região terão um clima típico de verão, com sol pela manhã e poucas nuvens, sem chuva. No entanto, a partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas, com intensidade variando de moderada a forte, o que pode afetar o período de folia do Carnaval. As temperaturas seguirão elevadas, prometendo calor para os foliões.

A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 19,9°C, com máximas variando entre 34°C e 36°C. Para o final de semana, as mínimas ficarão entre 18°C e 20°C, e as máximas permanecerão entre 34°C e 36°C. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.