Ex-jogadora olímpica Fofão inspirou jovens atletas em evento na cidade de Rio Claro. Foto: Ana Julia Guerreiro Galvão | @a.jfotos

Mini Ginásio “Mané Bortolotti” recebeu mais de 300 participantes em vivência com a campeã olímpica de vôlei

A ex-jogadora olímpica Fofão, uma das maiores referências do vôlei brasileiro, esteve em Rio Claro nessa semana para um encontro especial com os atletas do Mapa Vôlei. A atividade integrou o projeto “Caminhos Esportivos”, uma iniciativa do SESC em parceria com a Prefeitura de Rio Claro, com foco na formação, inspiração e orientação de jovens talentos do esporte.

O evento aconteceu no Mini Ginásio “Mané Bortolotti”, e reuniu mais de 300 participantes, entre atletas e convidados. Além das equipes do Mapa Vôlei, o evento contou com a presença de representantes e estudantes do Centro Universitário Claretiano, da UNESP e de outras instituições ligadas ao esporte e à educação, ampliando o alcance da experiência e o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento esportivo.

Durante a programação, Fofão compartilhou sua trajetória no esporte, técnicas fundamentais para a prática do voleibol e vivências em quadra, proporcionando um dia de muito aprendizado, emoção e incentivo.

Com uma carreira que inclui cinco participações olímpicas e uma medalha de ouro nos Jogos de Pequim (2008), Fofão é um verdadeiro símbolo de determinação, disciplina e paixão pelo esporte. Sua presença em Rio Claro foi marcada pela receptividade dos atletas e pela qualidade das interações. Um dos destaques do evento foi o alto nível das perguntas feitas pelos jovens jogadores, mostrando o engajamento e o comprometimento dos participantes.

“Momentos como esse fazem toda a diferença na formação esportiva e pessoal desses jovens. Ver os olhos deles brilhando e sedentos por conhecimento é gratificante”, destacou Fofão ao final da atividade.

O projeto “Caminhos Esportivos” visa promover ações pontuais com atletas de alto rendimento e profissionais do esporte, criando oportunidades de desenvolvimento técnico e humano. Para o Mapa Vôlei, a vivência com Fofão foi mais do que uma aula: foi uma injeção de ânimo e inspiração para todos que sonham em crescer no vôlei.

A organização agradeceu a parceria com o SESC, o apoio da Prefeitura de Rio Claro e a presença de todos os convidados, reforçando o compromisso com o fortalecimento do esporte local e com a troca de experiências entre atletas, educadores e instituições.