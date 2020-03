Conforme divulgação do governo estadual, a Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade”, em Rio Claro, está com visitações suspensas. A medida está em vigor desde sábado (21) e foi adotada em todas as unidades de conservação do estado para conter a propagação do novo coronavírus.

“Recebemos a informação do governo estadual e estamos repassando à comunidade”, observa Ricardo Gobbi e Silva, secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico e Planejamento.

De acordo com as recomendações das autoridades de saúde, esta medida faz parte de um conjunto de ações que tem o objetivo de restringir a propagação do coronavírus em ambientes de acesso público.