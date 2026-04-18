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Temperaturas chegam aos 30°C neste sábado (18) e no domingo (19), com previsão de instabilidade passageira no primeiro dia

O final de semana em Rio Claro será marcado por temperaturas elevadas e variação na nebulosidade, conforme dados do portal Climatempo. Neste sábado, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva isoladas durante o período da tarde.

A temperatura mínima registrada hoje foi de 18°C, enquanto a máxima deve atingir os 30°C. A probabilidade de chuva é de 45%, com um acumulado baixo, estimado em 0,6 milímetro.

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Condições do tempo para o domingo

Para o domingo, o cenário para o final de semana em Rio Claro indica um tempo mais firme. Embora o dia apresente sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, não há previsão de chuva para o município.

Os termômetros devem variar novamente entre a mínima de 18°C e a máxima de 30°C. A umidade relativa do ar apresentará índices elevados, podendo chegar a 95%, com ventos soprando do quadrante sul-sudoeste a uma velocidade média de 5 km/h. À noite, a nebulosidade diminui, deixando o céu com poucas nuvens.